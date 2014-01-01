Качество, безопасность, полезность, высокий уровень обслуживания – об этом пишет практически каждый интернет магазин косметики и пищевых добавок. Мы знаем (наши сотрудники тоже являются покупателями), как утомляют бесконечные уверения о “совершенно эксклюзивном превосходстве”, “индивидуальном подходе” и другие.

На поверку, очень часто всё оказывается мыльным пузырём и полным несоответствием громким заявлениям.

Тем не менее, эта страница посвящена: высококачественной и безопасной косметике; безопасным продуктам питания и добавкам; полезным и удобным товарам для дома, мужчин и детей; нашему отношению к клиентам. Мы без пустых деклараций покажем, как всё это действительно достигается в Oknoinjapan.

“Окно в Японию” откроет 5 дорог

В интернет магазине “Окно в Японию” (принадлежит одноимённой компании, зарегистрированной в японской префектуре Toyama) продаются товары японских компаний для здоровья, красоты и повседневного комфорта. С открытием этого сайта в 2014 году россияне, точно также, как это делают японцы, получили возможность совершать онлайн покупки японских товаров, произведённых для внутреннего рынка.

Основной жизненный принцип японцев икигай гласит: “То, что доставляет удовольствие и радость, наполняет жизнь смыслом, двигает нас вперёд и даёт стимул продолжить”. Мы выделили пять составляющих, делающих жизнь человека и, особенно, женщины более счастливой и наполненной:

Не болеть – возможность поддерживать крепкое здоровье; Быть красивой – доступ к косметике, не ухудшающей здоровье и не имеющей негативных побочных эффектов; Не стареть – энергичная, активная жизнь и в преклонном возрасте; Востребованность и внимание – заботиться о близких и любимых, чувствовать их любовь; Жить комфортно – окружать себя облегчающими жизнь предметами и средствами, превращающими рутину повседневности в удовольствие.

Отсюда и появились 5 основных направлений нашего магазина:

Здоровье – поддержание на высоком уровне гуморального и клеточного иммунитета при помощи новых и традиционных нутрицевтиков, произведённых по самым совершенным технологиям; Косметика – тщательно подобранный ассортимент лучшей в мире косметики; Товары для мужчин - все для представителей сильного пола; Детские товары – радость и польза для любого возраста; Товары для дома – чистота и природная свежесть, достижимая без вредных и опасных добавок.

Продукты питания – натуральные продукты, не содержащие вредных добавок и продлевающие жизнь;

Европейские покупатели часто задаются вопросом: “Почему косметика из Японии в интернет магазине соседствует с пищевыми добавками и продуктами питания?”.

Ответ простой. Традиционно, косметика ассоциируется с внешней красотой, однако в Японии внешнюю красоту воспринимают как продолжение красоты внутренней.

Был придуман даже специальный термин コ ス メ シ, который сокращенно означает «cosme meshi» - «косметическая еда», то есть пища, обладающая эффектом красоты.

И действительно, ведь крема, маски, косметическое молочко есть не что иное, как питание для кожи.

Снимаем риски, заботясь о клиенте

Одновременно с бурным развитием интернет-продаж появились значительно бо́льшие, чем в офф-лайновой (традиционной) торговле, риски для покупателя – несоответствие проданного товара оформленному, потеря денег, порча во время доставки, потеря времени и нервной энергии при оформлении рекламаций, возврате и т. д.

Мы предлагаем делать покупки в интернет магазине “Окно в Японию” и получать удовольствие от отсутствия упомянутых неприятностей. Наш покупатель всегда, и для нас это вопрос чести, будет защищен от:

подделок, товара низкого качества и откровенного брака;

невнимательности во время и безразличного отношения после покупки;

дискомфорта при оформлении, оплате и получении товара;

непродуктивной потери времени и испорченного настроения.

Для сотрудников нашей компании нет первостепенных и второстепенных клиентов – каждый покупатель важен для нас, и к любым вопросам посетителей интернет-магазина мы относимся ответственно и предельно внимательно.

Каждый день десятки тысяч покупателей получают от нас полную поддержку в отношении качества, ассортимента и методов использования продаваемых товаров.

Качество прежде всего

Существующее изобилие предложений не гарантирует действительно качественные, безопасные и полезные товары для здоровья. В нашем каталоге покупатель найдёт товары лучших производителей, изготовленные только для внутреннего рынка Японии.

Общепризнано, что качество японских товаров для здоровья является лучшим в мире. Мы предлагаем только премиальную продукцию, доказавшую свою эффективность в Японии.

Но, даже среди этого торжества качества есть свои вечные бестселлеры, ставшие популярными много лет назад. В Японии продукция с характеристиками, превосходящими аналоги и без побочных эффектов, официально признаётся препаратами 1-го класса.

К таким препаратам (многие из них можно приобрести только в Японии) относятся:

Товары, представленные в нашем магазине, имеют 100%-е японское происхождение. Во всём мире признано и подтверждено, что качество действующих веществ японских препаратов для здоровья намного лучше по сравнению с европейскими и американскими аналогами. Как следствие, их применение имеет явно выраженный действенный эффект.

Важную роль играет и то, что вся продукция в Японии производится на современных заводах с использованием предельных технологий и методов наноочистки. Японская философия кайдзен (постоянное совершенствование) применяется на всех фабриках и заводах с целью непрерывного улучшения методов производства и, в конечном итоге, качества продукции, повышающей качество жизни.

OKNOinjapan также придерживается принципов кайдзен. Мы предлагаем не просто хороший товар, а воплощённую в товаре философскую, духовную, культурную, историческую японскую традицию.

Обратите внимание. Описание товаров существенно превосходит по объёму и глубине раскрытия информации стандартный формат “карточки товара”. Более того, во многих описаниях присутствуют нюансы и даже секреты, которыми мы щедро готовы делиться с нашими покупателями!

Выбор, приводящий в восторг

В интернет-магазине “OKNOinjapan” более 6000 наименований, и каждая позиция нашего каталога была отобрана из тысяч аналогичных товаров и сгруппирована в такие категории:

Товары для здоровья – в 56 разделах этой группы всегда можно найти что-то полезное. Японская косметика – SHISEIDO, FANCL, Kanebo и ещё более 100 производителей в 80 группах представляют около 3 000 товаров для красоты. Массажёры – не только косметика из Японии в интернет магазине поможет поддерживать красоту. Витамины – доступность лучших в мире витаминов теперь на “расстоянии” одного клика. Не каждый японский сайт витаминов порадует таким разнообразием. Бытовая химия – предельная эффективность и безопасность средств для поддержания чистоты и порядка сделают бытовые хлопоты приятными. Продукты питания – здоровье начинается с еды, и в этом можно убедиться, попробовав продукцию из этого раздела.

Фактически, став нашим клиентом, покупателю больше никогда не потребуется искать что-то лучшее в других магазинах.

Почему именно японские товары?

За последние сорок лет число японцев в возрасте 65 лет и старше увеличилось почти в четыре раза – до 33 миллионов (26% населения Японии). Сегодня в стране восходящего солнца проживают рекордные 68 000 человек в возрасте 100 и более лет.

Средняя продолжительность жизни в Японии 84 года. И это возраст не прикованных к койкам стариков, в которых поддерживается жизнь – это возраст активных энергичных людей!

Такое долгожительство японцев, в первую очередь, связано с философией питания, являющегося первопричиной хорошего здоровья и долгой активной жизни.

Японцы заботятся о своем здоровье бесчисленными способами, и именно здесь впервые появились пищевые добавки из натуральных компонентов (нутрицевтики).

Многочисленные факторы и постоянные соблазны есть нездоровую, обработанную пищу способствуют недополучению нами адекватного объёма необходимых веществ. Кроме того, состав продуктов питания ухудшается из-за эрозии почвы, обработки, загрязнения и изменений в методах ведения сельского хозяйства.

В современном высоком темпе и уплотнённом трафике жизни здоровая пища, пищевые добавки и витамины стали необходимостью, возмещающей дефицит аминокислот, микроэлементов и других важных элементов. Лучшим доказательством эффективности таких форм здорового питания являются рекордные показатели активного долгожительства японцев, связанного с растущим объёмом употребления биологически активных добавок.

Как долго формируется заказ в нашем магазине?

Срок формирования оплаченного заказа – 3-7 рабочих дней. Почему так долго? Потому что мы не храним запас товара на складе, наши покупатели получают товары с максимальным сроком годности. В некоторых случаях, клиенту отправляется товар, произведённый на следующий день или в день оплаты.

Преимущество ли это для покупателя? В случае покупки в OKNOinjapan – да!

Какие гарантии мы предоставляем?

Компания “Окно в Японию”, следуя принципу гири (требование выполнения обязательств одного человека перед другим), предоставляет только те гарантии, которые может выполнить:

все почтовые отправления с товаром застрахованы, и мы несём 100% ответственность за безопасную доставку покупок;

для покупателей из России мы пошли на беспрецедентный шаг и, в случае потери посылки с товаром Почтой России, полностью возмещаем его стоимость;

закупка товара напрямую у производителей дополнительно гарантирует выполнение наших обязательств по цене, срокам, качеству.

Высокая планка требований к гарантированному выполнению своих обязательств, позволила интернет-магазину “Oknoinjapan”, более чем за пять лет успешной работы, отправить покупателям сотни тысяч товаров. За это время тысячи клиентов в большинстве своём стали нашими постоянными покупателями.

Акции и подарки

Даже факт продажи товара мы используем для создания позитивного настроения, а значит, с точки зрения здоровья, благоприятного психологического фона, так как:

У нас постоянно на 10 – 20% товара действуют дисконтные акции. При покупке любого товара действует накопительная скидка. В каждую посылку, независимо от её стоимости, мы вкладываем небольшой, но приятный сюрприз :)

Высокое качество плюс ключевые преимущества – что может быть лучше?

Несмотря на то, что в Японии при производстве вся продукция подвергается многоэтапным проверкам, все без исключения товары, продаваемые в интернет-магазине “Окно в Японию”, проходят лабораторные испытания и имеют официальные сертификаты. Мы сможем оправдать ожидания нашего покупателя, так как уверены, что японские товары:

приносят максимальную пользу, оправдывая каждую потраченную копейку;

абсолютно безопасны;

действительно улучшают здоровье и продлевают жизнь.

Выбор на нашем сайте японской косметики и товаров для здоровья “Oknoinjapan” удовлетворит наиболее требовательного посетителя. И мы стремимся, чтобы такой посетитель стал постоянным покупателем, так как знаем, насколько для него важны ключевые моменты совершения покупки:

Гарантия качества. Получение заказа строго в срок. Безупречная поддержка на каждом этапе покупки.

Мы всегда на связи

Процесс торговли – это диалог покупателя и продавца, в котором выясняется масса нюансов, связанных с товаром. Как бы подробно не были описаны: товар, условия оплаты, условия доставки и прочее, всегда остаются вопросы, требующие дополнительной коммуникации.

Для обеспечения оперативной связи специалисты интернет-магазина японской косметики и товаров для здоровья “Окно в Японию” постоянно улучшают функциональность и удобство навигации (юзабилити) по сайту.

Мы создали удобные и быстрые способы связи:

Зарегистрируйтесь (это Вас ни к чему не обязывает, а заполнение 5-и полей займёт ровно 30 секунд), и Вы увидите, с каким вниманием к деталям и тщательностью создан персональный кабинет покупателя – здесь, как в настоящем кабинете, всегда всё под рукой!

Присоединяйтесь к нам в 6-и самых распространённых соцсетях, с любого места навигации по сайту.

Пишите нашим консультантам в удобной и быстрой онлайн форме.

Сообщите нам любым доступным на сайте способом о своих вопросах (возможно проблемах) и пожеланиях. Мы готовы помочь!

Согласно лучшим японским торговым традициям наши клиенты – самая важная часть нашей работы и философия OKNOinjapan ставит покупателей и отношения с ними на первое место.